Rusia critica que las elecciones en Armenia se celebraron bajo "una presión sin precedentes" a la oposición

Maria Zajarova, portavoz rusa de Asuntos Exteriores. - Europa Press/Contacto/Peter Kovalev

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha denunciado este lunes la "presión sin precedentes" a los grupos de la oposición y la injerencia de Occidente, sobre todo de la Unión Europea (UE), en las elecciones parlamentarias que se celebraron el domingo den Armenia, de las que ha salido victorioso el partido de primer ministro, Nikol Pashinián.

"El 7 de junio se celebraron elecciones parlamentarias en Armenia en medio de una presión sin precedentes sobre la oposición y la injerencia de Occidente, principalmente de la UE", comienza la nota del Ministerio de Exteriores, que destaca que pese al resultado, el partido de Pashinián "no ha logrado el monopolio del poder".

El texto, que firma la portavoz de la cartera, Maria Zajarova, denuncia que, durante la campaña y la jornada de votación, las autoridades ejercieron una "dura represión" contra la oposición, incluida la Iglesia Apostólica Armenia, que a pesar de la histórica veneración que ha suscitado "también fue objeto de ataques".

Zajarova ha destacado como "significativo" que esta "persecución" se haya centrado de manera exclusiva hacia esas formaciones y grupos políticos que abogan por abandonar las aspiraciones "sin salida" de adhesión a la UE por estrechar lazos con Rusia y reforzar la presencia de Armenia en foros regionales como la Unión Económica Euroasiática (UEEA), o la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Así, ha querido poner de manifiesto que en Armenia "existe una clara demanda" por parte de la población para el "desarrollo progresivo" de las relaciones con Rusia y la participación en estas estructuras de integración euroasiática.

"Moscú siempre ha estado y estará interesado en una Armenia fuerte y verdaderamente soberana. El pueblo armenio es nuestro hermano, y le deseamos paz y prosperidad", ha asegurado la portavoz, que observa una "profunda polarización" en ese país tras las parlamentarias de este domingo.

"En estas circunstancias, tomar decisiones unilaterales sobre el rumbo del desarrollo de Armenia sin considerar las opiniones de todos los sectores de la población significa conducir al país hacia una mayor división y una profunda inestabilidad socioeconómica", ha dicho.

Zajarova ha expresado su deseo de que el Gobierno armenio se guíe "por principios basados en los intereses nacionales", dejando a su vez la advertencia de que Rusia adoptará su propio enfoque hacia su vecino según "las medidas concretas que adopten los dirigentes armenios".

Contrato Civil, el partido de Pashinián se ha hecho este domingo con un claro triunfo en las parlamentarias tras rozar el 50% de los votos. Después de conocer los resultados de esta "victoria histórica" ha prometido seguir con el acercamiento a la Unión Europea (UE) e impulsar el proceso de paz con Azerbaiyán y Turquía.

Destaca la entrada en la próxima Asamblea de Armenia Fuerte, partido establecido en 2025 y con simpatías hacia Moscú que se ha hecho con el 23% de los votos, convirtiéndose así en la segunda fuerza elegida por el electorado.

Alianza Armenia --con el 9,9% de los votos y una pérdida de once diputados con respecto a la anterior legislación-- y Armenia Próspera --con cinco representantes que le da el haber alcanzado el límite electoral del 4% de los votos-- son las otras dos formaciones, ambas prorrusas, que han logrado representación.