Rusia critica la prórroga de las sanciones de la UE como un intento de que Rusia se rinda

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha criticado este viernes que la prórroga de las sanciones promulgadas por la Unión Europea contra Moscú por la guerra de Ucrania envía "otra señal" más de que lo que persigue Europa es la "capitulación de Rusia".

Los líderes de la Unión Europea avalaron este jueves la extensión un año más, hasta mayo de 2027, las sanciones que aplica a amplios sectores de la economía rusa en respuesta a la invasión de Ucrania.

Se da la circunstancia de que es la primera vez que se amplían 12 meses, y no seis como venía sucediendo cuando el ahora ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, próximo a Moscú, representaba a su país en el Consejo, que ha optado por ampliar el periodo de vigencia de las medidas.

"Ayer, en la cumbre de la UE, decidieron prorrogar las sanciones contra Rusia no por seis meses, como habían hecho hasta ahora, sino por un año", ha recordado Lavrov en rueda de prensa recogida por la agencia TASS.

"Al parecer, esto envía otra señal de que Europa se está tomando en serio a Rusia y de que Rusia debe capitular" en lo que se trata de, a juicio del ministro de Exteriores ruso, una "táctica muy extraña". "Se podría calificar de cualquier cosa menos de política normal y diplomacia normal", ha concluido el veterano político ruso.