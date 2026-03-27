Rusia denuncia un ataque con cócteles molotov contra una sede cultural rusa en Praga

Ataque con cócteles molotov contra una sede cultural rusa en la capital de República Checa, Praga. - POLICÍA DE REPÚBLICA CHECA

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha denunciado este viernes un ataque con cócteles molotov contra una de sus sedes culturales, Casa Rusa, en la capital de República Checa, Praga.

"A última hora de la tarde del 26 de marzo, la Casa Rusa de Praga fue objeto de un ataque. Unos agresores desconocidos lanzaron contra el edificio del centro cultural botellas que contenían una mezcla inflamable", ha señalado el director del centro, Igor Girenko, en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

El responsable ha detallado que tres de los artefactos, los dirigidos contra el interior del centro cultural, no llegaron a explotar, por lo que el destrozo podría haber sido mayor.

"Es difícil imaginar cuáles habrían sido las consecuencias si el plan de estos delincuentes hubiera tenido éxito. Las ventanas a las que apuntaban los terroristas eran las de la biblioteca", ha denunciado, criticando los ataques contra sedes culturales.

La Policía checa ha confirmado el altercado, apuntado que está investigando el ataque "en el que alguien arrojó varios cócteles molotov" contra la institución cultural rusa. "Buscamos al autor, sospechoso del delito de daños a la propiedad ajena", ha señalado el cuerpo policial en redes sociales.