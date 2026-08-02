Rusia denuncia un ataque ucraniano cerca de un reactor de la planta nuclear de Zaporiyia sin riesgo de fuga

Archivo - Central nuclear ucraniana de Zaporiyia (archivo) - CENTRAL DE ZAPORIYIA - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas de la planta nuclear de Zaporiyia han denunciado que un ataque ucraniano ha estado a punto de alcanzar uno de los reactores de la planta, aunque no hay constancia de riesgo de fuga radiactiva.

En realidad, el impacto según el director general de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, ha alcanzado "la galería que conecta las seis unidades de potencia y que está diseñada para el traslado de personal", situada a pocos metros del compartimento del reactor de la Unidad 3 de la central nuclear, aunque no ocurrió explosión alguna.

La agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, todavía no ha comentado lo sucedido.

Por otro lado, Ucrania asegura que ha alcanzado en las últimas horas la refinería de la estatal Rosneft en la región de Saratov que, según el Estado Mayor, ha provocado un incendio. Rusia no ha comentado de momento sobre este incidente.

Otro ataque ucraniano, según también el Estado Mayor, ha alcanzado otra posición estratégica rusa en Saratov como es el aeródromo Engels, base de operaciones de aviones de combate rusos como el bombardero estratégico Tu-95. Las autoridades regionales han denunciado los ataques en Saratov han matado a dos personas y dañado infraestructura civil, sin dar más detalles.