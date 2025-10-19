Rusia denuncia un ataque ucraniano contra una procesadora de gas en Oremburgo tras otra noche de cruces de bombardeos

Moscú detecta un incremento del alcance de los ataques de Kiev: la instalación se encontraba a 1.700 kilómetros al este de la capital de Ucrania

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la región rusa de Oremburgo han denunciado un ataque ucraniano contra una planta procesadora de gas en un nuevo ejemplo del aumento del alcance de los ataques que está efectuando el Ejército de Ucrania contra territorio de Rusia que han alcanzado en las últimas fechas instalaciones en Siberia y los Urales.

El gobernador de Oremburgo, Yevgeni Solntsev, ha confirmado el ataque contra esta planta, a unos 1.700 kilómetros al este de la capital ucraniana, Kiev, que no ha dejado víctimas, aunque sí ha provocado restricciones de vuelo temporales, y ya levantadas, en el aeropuerto de la región. Ucrania no ha hecho comentarios sobre el ataque.

Además, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado del derribo de 45 drones ucranianos, la mayoría de los cuales fueron interceptados en las regiones de Samara y Sarátov, a lo largo del río Volga. No se informó sobre posibles daños o heridos.

Por otra parte, la fuerza aérea ucraniana ha constatado el vuelo de de 62 drones rusos sobre su territorio durante la noche, 40 de los cuales han sido derribados o neutralizados, según ha informado este domingo la Fuerza Aérea de Ucrania

Diecinueve drones impactaron en siete lugares diferentes. La autoridad ucraniana de protección civil ha informado de varios edificios de apartamentos dañados en Shajtarske, en la región de Dnipropetrovsk, a unos 100 kilómetros al este de la capital regional, Dnipro. El gobernador regional, Vladislav Hayvanenko, ha confirmado una decena de heridos.

En su cuenta de la red social X, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a condenar la nueva campaña que Rusia ha emprendido desde hace unas semanas contra la infraestructura energética del país antes del invierno.

"Solo esta semana, Rusia ha utilizado más de 3.270 drones de ataque, 1.370 bombas aéreas guiadas y casi 50 misiles de diversos tipos contra Ucrania", ha denunciado Zelenski antes de insistir que al presidente ruso, Vladimir Putin, "no se le puede detener con palabras; se necesita presión".

"El mundo ve que Rusia responde a la fuerza, lo que significa que la paz a través de la fuerza puede funcionar. Ucrania jamás otorgará recompensas a los terroristas por sus crímenes, y contamos con que nuestros socios mantengan esta postura", ha añadido.