Rusia denuncia la cooperación armamentística entre Japón y Ucrania: "Esto no ayuda a resolver el conflicto"

Maria Zajarova, portavoz de Exteriores de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alyona Bzhakhova

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha advertido este lunes de que la participación de empresas japonesas en la industria armamentística ucraniana pone en riesgo su seguridad nacional y prolonga aún más el conflicto, cuando se cumplen ya poco más de cuatro años desde la invasión rusa de Ucrania.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha denunciado que este acuerdo de colaboración, "claramente respaldado por las autoridades oficiales" japonesas, "es abiertamente hostil y perjudicial para los intereses de seguridad" de Rusia, "incluida la protección de la población civil".

"Al apoyar al régimen neonazi de (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski, Japón se involucra cada vez más en el conflicto de Ucrania, dañando aún más las relaciones con Rusia, que ya se habían deteriorado significativamente por las acciones de Tokio", ha afeado la portavoz.

"Es evidente que estas decisiones no contribuyen a una pronta resolución de la situación en Ucrania, sino que prolongan el conflicto", ha señalado Zajarova en rueda de prensa al valorar el acuerdo que han alcanzado el fabricante japonés de drones Terra Drone Corporation con la ucraniana Amazing Drones.