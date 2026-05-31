Rusia denuncia la destrucción de ocho vehículos en ataques ucranianos sobre la central nuclear de Zaporiyia

Archivo - Central nuclear ucraniana de Zaporiyia (archivo) - CENTRAL DE ZAPORIYIA - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas que controlan la central nuclear ucraniana de Zaporiyia han denunciado este domingo un nuevo ataque ucraniano esta vez contra el centro de desplazamientos del complejo que ha destruido ocho vehículos utilizados por el personal de la central nuclear, la más grande de Europa.

"Seis autobuses y dos furgonetas Gazelle han sido destruidos como consecuencia del ataque de hoy. No hay heridos entre el personal", ha informado la central en su cuenta en redes sociales.

Las autoridades rusas advierten de que estos ataques "generan riesgos adicionales para el funcionamiento estable de la central nuclear, dificultan su normal funcionamiento y suponen una amenaza a la seguridad de los trabajadores".

Pese a este incidente, las autoridades aseguran que la central está funcionando con normalidad. "La seguridad operativa de la central está completamente garantizada y todos los parámetros de proceso están constantemente monitorizados por personal", ha subrayado.

La organización recuerda además que este mismo sábado un proyectil ucraniano impactó en el edificio de la turbina de la Unidad 6 del complejo. El Organismo Internacional de la Energía Atómica fue notificado del incidente.