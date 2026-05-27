Rusia denuncia que países occidentales no envíen condolencias por ataque ucraniano a una universidad de Lugansk

Escena del ataque en la ciudad de Starobilsk, en la provincia ucranana ocupada de Lugansk. - Europa Press/Contacto/Alexander Reka

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han denunciado este miércoles que países occidentales no hayan enviado condolencias por el ataque ucraniano contra un centro universitario en la ciudad de Starobilsk, ubicada en la provincia ocupada de Lugansk, que dejó al menos 28 fallecidos.

"La reciente tragedia en Starobilsk donde el ataque del Ejército ucraniano contra un centro educativo se saldó con más de dos docenas de adolescentes muertos ha conmovido los corazones de quienes aún conservan su humanidad, mientras que los países occidentales nunca han expresado oficialmente sus condolencias", ha afeado el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Riabkov, en declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

Riabkov ha criticado que ante una situación de "tal magnitud" no haya habido una "expresión oficial de condolencias" de lado de países occidentales, toda vez que Rusia contabiliza más de 50 representantes de los medios de comunicación de 19 países distintos han visitado el escenario del ataque.

El Kremlin informó de que organizaría visitas para periodistas extranjeros después de acusar a "funcionarios occidentales" de elaborar "falsas acusaciones" sobre el ataque. El Ejército ucraniano ha negado estos hechos y ha reiterado que enmarca sus objetivos a instalaciones militares, afirmando que en Starobilsk atacó uno de los cuarteles generales de la unidad 'Rubicon'.