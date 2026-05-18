Rusia denuncia que ya son decenas los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporiyia en 24 horas

Archivo - Central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania - ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han denunciado este lunes que durante las últimas 24 horas se han registrado cientos de ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania con ayuda de vehículos aéreos no tripulados contra la central nuclear de Zaporiyia, controlada por las fuerzas rusas y situada en el sureste de Ucrania.

El director general de la corporación estatal rusa de energía Rosatom, Alexei Lijachev, ha indicado durante una rueda de prensa que se han lanzado "decenas de ataques contra el territorio de la central y contra la ciudad" de Energodar. "Para las 11.00 (hora local), la urbe permanecía desconectada del suministro eléctrico", ha aclarado.

Asimismo, ha subrayado que la infraestructura de la ciudad de Energodar, situada más al sur, se encuentra "al límite de sus posibilidades". "El número de ataques contra la localidad y la central de Zaporiyia está aumentando constantemente tras el alto el fuego que estuvo vigente del 8 al 11 de mayo", ha asegurado.

Lijachev, que ha explicado que "se está haciendo todo lo posible para que la situación siga bajo control", ha afirmado que se trata de una situación "sin precedentes" y ha denunciado la caída de un dron sobre una escuela infantil: "Afortunadamente no había niños", según informaciones recogidas por agencias de noticias rusas.

En este sentido, ha informado de que Rusia y representantes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) podrían reunirse antes de julio --fecha inicialmente prevista para mantener contactos-- para abordar precisamente la cuestión de estos continuos ataques antes de la fecha acordada inicialmente.

"Ahora mismo tenemos las conversaciones agendadas para julio, pero quizás la situación requiera un contacto más rápido y más efectivo con el OIEA", ha apuntado Lijachev.

Además, las autoridades rusas acusaron el domingo a las fuerzas ucranianas de atacar la subestación de Raduga. Este sería el tercer día consecutivo de ataques sobre la central de Zaporiyia, la mayor central nuclear de Europa. "Es inaceptable desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la radiación", afirmaron entonces.