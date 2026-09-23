Rusia derriba más de 500 drones lanzados por Ucrania, que cifra en más 120 las interceptaciones

Archivo - Imagen de archivo de un edificio residencial dañado por un dron ucraniano en Moscú, Rusia - Vlad Karkov/Sopa Images Via Zuma / Dpa - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el derribo de más de 500 drones lanzados durante la noche por el Ejército de Ucrania, que por su parte ha cifrado en más de 120 las interceptaciones, en el marco de un nuevo intercambio de ataques al hilo de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea del país han "interceptado y destruido" un total de 514 aparatos durante la noche en varias regiones del país, así como en aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha dicho que las tropas rusas lanzaron 161 drones contra el país, de los cuales 119 han sido derribados. "Los aparatos enemigos impactaron en 18 lugares", ha señalado, antes de alertar de que "el ataque continúa, dado que aún hay drones enemigos en el espacio aéreo".