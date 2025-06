Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante un acto en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Vladimir Smirnov/KREMLIN/dpa - Archivo

El Kremlin descarta que Putin tenga previsto mantener conversaciones telefónicas con Trump o Erdogan a corto plazo

Moscú espera una "respuesta rápida" por parte de Kiev a la propuesta de alto el fuego

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han descartado este martes "avances inmediatos" tras las conversaciones registradas en la localidad turca de Estambul entre las delegaciones rusa y ucraniana, a pesar de que Moscú ha hecho entrega de un memorando que recoge su propuesta para lograr un alto el fuego entre las partes.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha lamentado que "no esperan decisiones inmediatas" a raíz del encuentro del lunes, si bien la cita ha permitido a las partes alcanzar "determinados acuerdos" que ha descrito como "importantes". No obstante, ha matizado que "sería erróneo esperar decisiones inmediatas o cambios significativos" de momento.

En este sentido, ha defendido que el memorando ruso busca "arrancar de raíz las causas del conflicto", si bien ha admitido que la cuestión de "llegar a un acuerdo es completa y aborda muchos asuntos". El documento entregado por Rusia tras una hora de conversaciones en Turquía propone una tregua a largo plazo en algunas zonas y la retirada de las fuerzas ucranianas de las provincias de Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk --todas ellas parcialmente ocupadas por Rusia--.

"Habéis podido ver el texto publicado del memorando que hemos entregado a la parte ucraniana. Contiene muchas cuestiones y hay varias opciones", ha dicho en relación con las dos posibilidades puestas sobre la mesa por Moscú.

La primera supone firmar un memorándum de 30 días que incluiría el compromiso de retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia. En ese plazo Ucrania deberá completar también la retirada total de sus fuerzas del territorio de la Federación Rusa, según el texto.

La segunda opción de alto el fuego contempla un paquete de diez condiciones que deberán cumplir las partes y que no han trascendido. Entre estas medidas se encuentra el repliegue de fuerzas ucranianas a una distancia considerable de la frontera rusa, el final de la movilización y la negativa al despliegue de fuerzas de terceros países en territorio ucraniano, entre otras cuestiones.

RUSIA, A LA ESPERA

Peskov ha matizado así que Rusia se encuentra a la espera de una respuesta por parte de Kiev al documento. "Esperamos una pronta reacción a las propuestas de paz que hemos entregado a Ucrania", ha manifestado durante una rueda de prensa, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

"Estos trabajos saldrán adelante. Estamos esperando una reacción al memorando", ha puntualizado el portavoz, que ha instado a "esperar" los resultados de las investigaciones puestas en marcha sobre los ataques simultáneos con drones perpetrados el fin de semana por Ucrania contra cinco regiones rusas y que han sido considerados por muchos como el mayor éxito bélico de Kiev hasta la fecha.

En este sentido, ha afirmado que el presidente del país, Vladimir Putin, fue puesto al corriente de estos ataques en tiempo real. "La investigación sigue adelante y propongo que esperemos a tener los resultados de la misma", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, mantengan conversaciones telefónicas, Peskov ha descartado de momento contactos para preparar estas llamadas. "Si es necesario, se podría organizar rápidamente, pero no hay acuerdo alguno de momento", ha dicho.

Asimismo, tampoco existen planes "inmediatos" de conversaciones entre Putin y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se ofreció el lunes a acoger una cumbre a tres bandas con la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "De momento no hay planes", ha afirmado.

Es por ello que ha asegurado que de momento no parece plausible que Putin, Trump y Zelenski vayan a reunirse próximamente en un futuro cercano. "Sinceramente, no parece que haya muchos indicios de que esto vaya a suceder pronto", ha aseverado, al tiempo que ha aclarado que, no obstante, Putin se ha mostrado dispuesto en varias ocasiones a mantener este tipo de reunión trilateral.

En relación con las palabras de Zelenski sobre Rusia, ha lamentado los comentarios "desafortunados" realizados por el jefe de Estado ucraniano. "Son declaraciones raras y desafortunadas, que no casan con el espíritu de las negociaciones", ha zanjado.