Rusia descarta ser una "amenaza" para Reino Unido y niega planes para atacar territorio británico

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Rusia en Reino Unido ha descartado ser una "amenaza" para el país y ha negado que existan planes para atacar próximamente territorio británico, al tiempo que ha acusado al Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, de culpar a la "agresión rusa" de sus "fracasos económicos".

La legación diplomática, que ha señalado que no existe intención alguna de cometer ciberataques o "agresiones" contra Reino Unido, ha acusado a Londres de diseminar una retórica "contraria a Rusia".

"Parece ser que el tráfico pacífico de buques rusos a través del canal de la Mancha interfiere de alguna forma con el trabajador pueblo británico. A esto se suma que el ministro de Defensa, John Healey, ha incluso acusado a Rusia de cometer ataques diarios sin especificar contra el país", recoge el texto.

En este sentido, la misión rusa ha rechazado "categóricamente" estas "acusaciones falsas". "Es lamentable que tras reemplazar a los conservadores, los laboristas sigan inventándose las mismas excusas rusófobas en un intento por enmascarar su ineptitud y justificar su aumento del gasto militar", ha lamentado, antes de afirmar que se trata de una política "orweliana".

"Rusia no supone amenaza alguna para Reino Unido ni para su población. No tenemos intención ninguna de atacar el territorio y no nos interesa ni lo necesitamos", ha puntualizado la Embajada.

Así se ha pronunciado después de que las autoridades británicas hayan publicado su nuevo Análisis Estratégico de Defensa, que apunta a Rusia y China como principales amenazas para el país europeo. Las relaciones con Rusia se encuentran en su nivel más bajo desde la Guerra Fría.