Rusia descarta "cambios de postura" de Trump sobre la guerra en Ucrania y ve "consistentes" sus declaraciones

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han descartado este lunes que se estén produciendo "cambios de postura" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la invasión de Ucrania y han afirmado que esta es "consistente" con las declaraciones realizadas en el pasado por el magnate neoyorquino.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado durante una rueda de prensa que cualquier "especulación sobre la idea de que Trump cambia de opinión constantemente es falsa". "El presidente Trump ha mantenido una postura sobre el asunto durante este tiempo y todos los comentarios sobre un posible cambio no se corresponden con la realidad", ha aseverado.

"Creo que (Trump) es consistente y que entiende lo que está pasando en Ucrania pero, y lo más importante, que está abierto a escuchar la información que (Vladimir) Putin le ofrece", ha apuntado Peskov después de que las partes mantuvieran una conversación telefónica la semana pasada, según informaciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

En este sentido, se ha referido a esta conversación como una "gran oportunidad" para que la parte rusa "trasladara su postura a la parte estadounidense en primera persona". No obstante, ha afirmado que "no es apropiado" que Moscú "haga comentarios" sobre las palabras de Trump.

"Es mejor preguntarles directamente a ellos", ha recalcado, al tiempo que ha aventurado nuevos contactos entre las partes en un "futuro cercano". "Ambos entienden que esto sucederá", ha apostillado. Esta conversación podría darse después de que Trump se reúna con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aprovechando la cumbre de la OTAN de esta semana en Ankara, la capital turca.

MANIOBRAS CON CHINA

Este mismo lunes, ha defendido la realización de maniobras militares navales conjuntas con las fuerzas chinas y ha hecho hincapié en que estos ejercicios "no tienen como objetivo ningún país en concreto". "Contribuyen a la seguridad de toda la región", ha defendido.

"Todos deben partir de esa premisa. Al contrario, la cooperación en un ámbito tan importante entre Rusia y China es un factor clave que contribuye a la seguridad regional", ha apuntado, antes de sostener que China "tiene derecho soberano a realizar este tipo de maniobras".