Rusia desliza acusaciones sobre la implicación de los bálticos en los ataques de Ucrania: "Lo sabemos todo"

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha deslizado este lunes de nuevo acusaciones veladas sobre la implicación de los países bálticos en los recientes ataques con drones ucranianos sobre territorio ruso y ha afirmado que no necesitan demostrarlo con pruebas. "Lo sabemos todo perfectamente", ha expresado el portavoz, Dimitri Peskov.

"Nuestras Fuerzas Armadas y nuestros servicios especiales saben de dónde vienen las amenazas y cómo vuelan. Esto es de sobra conocido, y no pretendemos demostrar nada a nadie", ha respondido a las preguntas en rueda de prensa sobre el origen de los drones ucranianos que vienen sobrevolando espacio aéreo ruso.

"Lo sabemos todo perfectamente. Nadie debería tener ninguna duda", ha zanjado Peskov, que ha descartado que por ahora esté entre las prioridades de Rusia ofrecer pruebas de que varios de estos ataques se lanzan desde los países bálticos, según recoge la agencia de noticias Interfax.

A medida que se han intensificado los ataques ucranianos más allá de la línea del frente, Rusia ha venido alertando de que algunos de estos se vendrían lanzando desde los países bálticos, que en medio de todo han visto también como varios de estos proyectiles caían sobre sus territorios, o bien era derribados por cazas.

En Letonia, el asunto escaló hasta tal punto que le costó el puesto al ministro de Defensa, generando una crisis de gobierno que derivó en la dimisión de la primera ministra, Evika Silina. En Estonia, semanas atrás, un caza rumano que participa en la misión de vigilancia aérea de la región que lidera la OTAN, derribó uno de estos aparatos cerca de la localidad de Kablakula.