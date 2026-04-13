Rusia destaca su "interés" en mantener buenas relaciones con Hungría tras la victoria de Péter Magyar en las elecciones

Péter Magyar, líder del partido húngraro Tisza, ganador de las elecciones. - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han destacado este lunes su "interés" en mantener buenas relaciones con el Gobierno de Hungría ahora que el partido Tisza, del conservador Péter Magyar, ha ganado las elecciones celebradas el fin de semana, lo que ha puesto fin a más de 15 años de mandato de Viktor Orbán.

"Estamos interesados en construir buenas relaciones con Hungría, al igual que con todos los países europeos", ha indicado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en una rueda de prensa, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

En este sentido, ha lamentado, no obstante, que "desafortunadamente, la reciprocidad con estos países europeos no es posible de momento, pero Rusia está abierta al diálogo". Así se ha referido a la tensión existente entre el bloque comunitario y Moscú a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace más de cuatro años.

Además, ha expresado que el Gobierno ruso "respeta la elección del pueblo húngaro" al elegir a Magyar, que por su parte ha declarado que su objetivo es "restaurar la completa membresía de Hungría en el seno de la Unión Europea y la OTAN" tras la polémica desatada por la postura defendida generalmente por su predecesor en el cargo, al que ha menudo se le ha tildado de "prorruso" por negarse a apoyar la adopción de nuevos paquetes de sanciones contra Rusia o de enviar más ayuda a Ucrania.

El que se convertirá en el nuevo primer ministro húngaro ha destacado la "histórica" participación y el "histórico resultado" con dos tercios del Parlamento bajo su mando para "hacer la transición más eficaz, pacífica y suave".

El partido Tisza ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría y se hará al menos con 138 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, según los resultados oficiales, lo que le otorgaría la mayoría cualificada de dos tercios suficiente para impulsar reformas legales de alcance.

Magyar, que ha comparecido poco después de conocer los resultados, ha portando una gran bandera húngara con la que ha reivindicado el fin del "régimen de Orbán" tras el "milagro" de estos comicios. "Hemos liberado juntos Hugnría. Hemos recuperado nuestra patria", ha asegurado.