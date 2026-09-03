Rusia destaca que "no iniciará una rebaja de las relaciones diplomáticas con Alemania" pese a las tensiones

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha destacado este jueves que "Rusia no iniciará una rebaja de las relaciones diplomáticas con Alemania", en medio de las tensiones de los últimos días tras las acusaciones de Berlín contra Moscú por el ataque fallido perpetrado en agosto con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig.

"Rusia no iniciará una rebaja de las relaciones diplomáticas con Alemania, pero puede esperarse cualquier paso por parte de Alemania", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "No creo que seamos los que lo inicien, pero es obvio que ellos son capaces de dar ahora cualquier paso absurdo", ha subrayado.

Así, ha tildado de "inconsistente y absurda" la decisión de Berlín de cerrar el Consulado de Rusia en Bonn, "especialmente teniendo en cuenta que el ministro del Interior alemán (Alexander Dobrindt) no presentó argumentos o pruebas convincentes para respaldar las acusaciones" sobre el papel de Rusia en el incidente en Leipzig.

Peskov ha destacado además que considera "improbable" que esta situación "dé puntos" al canciller de Alemania, Friedrich Merz, o "salve su futuro político", en referencia a su caída de popularidad y las próximas elecciones en varios estados federados alemanes, según ha recogido el diario ruso 'Vesti'.

Dobrindt afirmó en rueda de prensa conjunta con el titular de Exteriores, Johann Wadephul, que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades revelaron que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.

En respuesta, el Gobierno de Rusia instó a Berlín a presentar "pruebas" que demuestren su implicación en el incidente, una línea también mantenida por el presidente ruso, Vladimir Putin, que apuntó incluso a fines electoralistas por parte de las autoridades alemanas, a las que acusó directamente de fabricar pruebas para implicar a Moscú.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.