Rusia duda que EEUU entregue a Ucrania misiles Tomahawk: "No se los dan a todo el mundo"

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este martes que le "sorprendería" que finalmente la Administración de Donald Trump transfiriera misiles de crucero de largo alcance Tomahawk a Ucrania. "No se los dan a todo el mundo", ha dicho en un foro celebrado en Sochi.

"Los estadounidenses no suministran Tomahawks a todo el mundo", ha dicho, días después de que las autoridades de Kiev hayan mostrado públicamente su interés en este tipo de armamento, un sistema de misiles muy avanzado que para muchos podría cambiar la dinámica de cualquier conflicto, algo que Moscú descarta, por otro lado.

"Entre los europeos, si no me equivoco, los suministran a España y Países Bajos; desconfían un poco del resto", ha asegurado el jefe de Exteriores ruso, quien se ha mostrado "sorprendido" de que Washington considera a Ucrania "un país responsable" y capaz de utilizar este tipo de tecnología militar.

Aún con todo, Lavrov ha subrayado que "el Kremlin ya ha dicho muy claramente que incluso si los misiles Tomahawk llegan a Ucrania, no cambiará la situación", según recoge la agencia de noticias TASS.