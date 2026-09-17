Rusia entrega a Ucrania los cadáveres de 252 de sus militares

Volodimir Zelenski - Marianna Kotyk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han recibido este jueves de Rusia los cadáveres de otros 252 de sus militares, la primera entrega anunciada desde que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitaran ambos países a principios de septiembre.

La oficina ucraniana encargada de la coordinación y tratamientos de los prisioneros de guerra ha precisado que se llevarán a cabo las pruebas correspondientes para identificar todos los cuerpos para certificar que corresponden a militares, tal y como afirman las autoridades rusas.

Asimismo, ha agradecido la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja durante el intercambio, a la espera de que la parte rusa se pronuncie.