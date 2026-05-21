Rusia enviará a un grupo de expertos a Uganda para ayudar a contener "cuanto antes" el brote de ébola

Archivo - La variante Makona del virus del ébola cubre la superficie de una célula infectada. - NIAID - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves que enviará a Uganda a un grupo de expertos para apoyar los esfuerzos puestos en marcha para intentar contener "cuanto antes" el brote de ébola decretado en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), que deja ya más de 500 casos y más de 130 muertes sospechosas en el país africano, además de otro fallecido en territorio ugandés.

"A petición de Uganda, un equipo de especialistas del Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor (Rospotrebnadzor) --encargado de supervisar las condiciones sanitarias y epidemiológicas en Rusia-- será enviado al país el 25 de mayo para llevar a cabo una investigación epidemiológica y ayudar a los socios a contener el brote", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

Así, ha desvelado que "serán usadas pruebas diagnósticas desarrolladas en Rusia para esta enfermedad", antes de resaltar que "Rospotrebnadzor ha dado durante los últimos años a Uganda un apoyo significativo para reforzar su capacidad científica, de laboratorio y de recursos humanos", incluida la entrega entre 2024 y 2025 de dos laboratorios móviles.

Zajarova ha expresado además el deseo de Moscú de que RDC y Uganda, "con la asistencia de países socios y las organizaciones internacionales competentes", sean capaces de "contener cuanto antes" el brote de ébola, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "Me gustaría reiterar que Rusia los apoyará de todas las formas posibles", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad congoleño indicó el miércoles en su último balance que hasta ahora se han detectado 513 casos sospechosos, incluidos ocho confirmados con pruebas de laboratorio y 69 hospitalizados, así como 131 muertes sospechosas, incluidas cuatro entre personal sanitario. A ello se suman dos casos en Uganda, incluido un fallecido.

RDC ha puntualizado que las zona más afectadas por el brote son las de Mongbwalu y Rwampara, en la provincia de Ituri (noreste), si bien también se han registrado impactos por el ébola en Bunia y Nyakunde, también en Ituri, así como en Butembo y Goma, en la adyacente provincia de Kivu Norte.

Por su parte, el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) ha anunciado durante la jornada la primera muerte de un caso de ébola confirmado por pruebas de laboratorio en la provincia de Goma, que se encuentra bajo su control, antes de afirmar que hasta ahora se han realizado pruebas a más de 200 personas "en las zonas liberadas".

"Hasta la fecha, la situación sigue siendo relativamente estable, con solo un caso de ébola diagnosticado en Goma", ha dicho el portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, que ha afirmado que este paciente está "bajo supervisión médica", mientras que sus contactos "han sido identificados y puestos bajo aislamiento".

Sin embargo, ha apuntado que "los resultados de los análisis realizados el 20 de mayo confirman un positivo en una muestra originada en Bukavu y recogida en la zona de Miti-Murhesa", al tiempo que ha especificado que el paciente "había llegado de la provincia de Tshopo" y "falleció por la enfermedad antes de la confirmación del diagnóstico".

Kanyuka ha reclamado a la población residente en las zonas bajo su control en Kivu Norte y Kivu Sur que "permanezcan vigilantes, eviten caer en el pánico y cumplan estrictamente las medidas preventivas recomendadas por los servicios sanitarios para limitar una mayor propagación de la enfermedad". "Los equipos de vigilancia y respuesta ante emergencia están totalmente movilizados para supervisar la situación y proteger a las comunidades", ha apostillado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró durante el fin de semana una emergencia internacional a causa de este brote, al tiempo que ha alertado del peligro asociado al gran desplazamiento de población en las zonas afectadas a causa del conflicto y la falta de vacunas o tratamientos asociados a la cepa de ébola responsable del brote, la Bundibugyo.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.