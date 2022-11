Rusia garantiza que "estudiará" el veredicto de la Justicia neerlandesa sobre el derribo del vuelo MH17

Moscú descarta extraditar a Países Bajos a los dos ciudadanos rusos condenados

Las autoridades de Rusia han garantizado este jueves que "estudiarán" el veredicto alcanzado por la Justicia de Países Bajos, que ha condenado a cadena perpetua a tres acusados de derribar el vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania en julio de 2014.

Iván Nechaev, portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores ruso, ha señalado que de momento Moscú puede asegurar "que estudiara la decisión". "Cada detalles importa y, tras analizar los informes, estaremos seguramente dispuestos a hacer comentarios", ha aseverado.

No obstante, fuentes cercanas al asunto han explicado a la agencia de noticias Interfax que no está previsto que los dos ciudadanos rusos condenados 'in absentia', Igor Girkin y Sergei Dubinsky, sean extraditados a Países Bajos.

"La Constitución rusa establece una prohibición directa sobre la extradición de ciudadanos rusos a países extranjeros. Por ello, ni uno ni otro serán enviados a suelo neerlandés", ha puntualizado un agente de las fuerzas de seguridad rusas bajo condición de anonimato.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha descrito como "importante" la decisión del tribunal, y ha señalado que se trata de la primera condena contra los "perpetradores del derribo del MH17", según ha indicado en su cuenta de Twitter.

"Llevar ante la Justicia a los autores intelectuales es crucial también dado que la impunidad lleva a otros crímenes. Hay que acabar con esta ilusión. El castigo para todas las atrocidades cometidas por Rusia antes y ahora es inevitable", ha subrayado.

La corte ha afirmado previamente que los acusados rusos Girkin y Dubinsky, así como al ucraniano Leonid Jarchenko, son culpables del asesinato de 298 personas al participar en el suministro, despliegue y retirada del sistema 'Buk' utilizado para derribar la aeronave. Además, ha confirmado que el avión fue alcanzado por un misil de fabricación rusa que habría sido lanzado desde un territorio situado en Pervomaisk, en un zona bajo control ruso del este de Ucrania.