Rusia se hace con el control de otras dos localidades en el este de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de las fuerzas rusas. - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este viernes que sus tropas han tomado otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Járkov, en el este del país, a medida que avanza la invasión de Ucrania ordenada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa del país ha indicado en un comunicado difundido a través de Telegram que las tropas del grupo Norte se han hecho con el control de la localidad de Verovka, en Járkov, mientras que las del grupo Sur han conseguido "liberar" Stenki, en Donetsk.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.