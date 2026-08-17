Rusia se hace con el control de otras dos localidades en el este de Ucrania

Archivo - Imagen de archvio de militares rusos. - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este lunes de que sus tropas han tomado otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Zaporiyia, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado que las tropas han logrado "liberar" las localidades de Andreevskaya, en Donetsk, y Novosoloshino, en Zaporiyia. "Las acciones decisivas de unidades del grupo Centro y Este dieron como resultado la liberación de estas localidades", recoge el texto.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.