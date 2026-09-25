Rusia incluye al canal de noticias del destacado opositor Mijail Jodorkovski en su lista de "agentes extranjeros"

Archivo - El opositor ruso Mijail Jodorkovski - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha incluido este viernes en su lista de "agentes extranjeros" el canal de noticias Jodorkovski LIVE fundado por el destacado opositor Mijail Jodorkovski, exiliado desde 2013, así como a dos periodistas.

El Ministerio de Justicia ruso ha señalado por este proyecto periodístico digital por difundir "información falsa" sobre las autoridades y el Ejército, destinada a crear una "imagen negativa" de las Fuerzas Armadas rusas.

Asimismo, ha acusado a Jodorkovski, cuyo canal de Youtube cuenta con más de 3,4 millones de seguidores, de participar en la difusión de contenido de otros "agentes extranjeros" incluidos en la lista de Moscú.

La cartera ministerial ha añadido a este listado a Maria Mikaelian, a quien acusa de las mencionadas actividades y en particular de "información falsa sobre decisiones y políticas de organismos gubernamentales rusos".

"Se opuso a la operación militar especial en Ucrania y participó en protestas antirrusas en el extranjero. Colaboró con una organización incluida en la lista de organizaciones extranjeras e internacionales cuyas actividades se consideran indeseables en la Federación Rusa", ha agregado el ministerio.

Figura también en la lista Valery Klepkin, en su caso señalada además por "manifestarse en contra de la operación militar especial en Ucrania y promover las relaciones LGBT", recalcando que el movimiento LGBTI se encuentra prohibido en Rusia y forma parte de su lista de organizaciones terroristas y extremistas.