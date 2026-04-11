Rusia incluye a la Universidad de Stanford en su lista de organizaciones "indeseable"

Bandera de Rusia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han declarado este viernes a la universidad estadounidense de Stanford como organización "indeseable", lo que la ha llevado a engrosar la lista de entidades extranjeras prohibidas en el país, haciendo que cualquier persona vinculada a la institución sea susceptible de sufrir consecuencias penales.

La medida ha sido tomada por el Ministerio de Justicia del país, tras una decisión de la Fiscalía General, según ha informado el diario 'The Moscow Times', que no ha proporcionado más detalles al respecto.

Con esta nueva designación, la lista del Gobierno ruso cuenta ya con 19 universidades en sus páginas, entre las que se encuentra también la Universidad de Yale, de un total de más de 200 organizaciones extranjeras, incluidos --entre otros-- el British Council o Amnistía Internacional, como parte de una amplia campaña de represión contra la influencia y las ideas procedentes del exterior desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

De acuerdo con la legislación rusa, quienes estén asociados con una organización considerada "indeseable" --también los estudiantes-- pueden afrontar penas de hasta cuatro años de prisión, mientras que los organizadores se exponen a condenas de hasta seis años.

El Kremlin también ha recurrido en repetidas ocasiones a su ley de "agentes extranjeros" para limitar las críticas en su contra, obligando a más de 1.000 personas y organizaciones a cumplir con exigentes normas de transparencia y a etiquetar su labor como agente extranjero.

Destaca el caso de la Universidad de Yale, que fue catalogada como "indeseable" el pasado mes de julio. En esta ocasión, recuerda la agencia de noticias rusa Tass, Fiscalía General sostuvo que las actividades de la institución, ubicada en Connecticut, buscaba atentar contra la integridad territorial de Rusia. A comienzos de este año, la Universidad de California, en Berkeley, y la Universidad de Tufts, junto con su Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia, fueron incorporadas a la lista, de acuerdo con la la misma agencia, siguiendo argumentos similares.