Rusia insiste en prorrogar el Nuevo START y señala que EEUU no ha respondido a la oferta

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin - Alexander Shcherbak/TASS via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha insistido este miércoles en acordar con Estados Unidos una prórroga 'in extremis' del tratado Nuevo START que limita las armas nucleares estratégicas de ambas potencias, asegurando que Washington no ha respondido a la oferta lanzada el pasado septiembre.

"El presidente llamó la atención sobre el hecho de que mañana, 5 de febrero, expira el tratado Nuevo START. El 22 de septiembre de 2025 propusimos a los estadounidenses que los límites cuantitativos centrales se prorrogaran por un año como medidas voluntarias de autocontención", ha afirmado el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, en declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

"Sin embargo, hasta ahora no se ha recibido ninguna respuesta oficial por parte de Estados Unidos", ha señalado el exembajador ruso en Estados Unidos, que forma parte del círculo más próximo a Vladimir Putin.

Ushakov ha subrayado que antes de retomar el diálogo para negociar el futuro del acuerdo, Moscú debe tener una idea clara de cómo afectará a otros arsenales nucleares, caso de Reino Unido o Francia, toda vez la comunidad internacional está interesada en actualizar este tipo de tratados a la realidad geopolítica actual con el auge mundial de China.

El pacto fija un máximo de 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas por parte de cada uno, lo que suponía una reducción de cerca de dos tercios respecto al START I y aproximadamente un 10% menos que la cifra pactada en el Tratado de Moscú.

También limita a 800 el número de misiles balísticos intercontinentales desplegados y no desplegados, el de misiles balísticos lanzados desde submarinos y el de bombardeos pesados equipados para transportar y lanzar armas nucleares --con un límite adicional de 700 a los desplegados--.