Rusia insta a Alemania a presentar pruebas y tomará medidas tras las acusaciones sobre el ataque a Leizpig

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova - Europa Press/Contacto/Vladimir Smirnov

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha instadoe este martes a Alemania a presentar "pruebas" sobre la implicación de Moscú en el ataque con drones explosivos contra el aeropuerto de Leizpig, en el este del país, y ha asegurado que tomará "medidas" en respuesta al cierre de la Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura en la capital, Berlín, y el Consulado General de Rusia en Bonn (oeste).

"Bajo un pretexto completamente inverosímil y descabellado, Berlín ha vuelto a tensar las relaciones bilaterales", ha lamentado la portavoz de Exteriores, Maria Zajarova, asegurando en declaraciones a la agencia de noticias TASS que el país europeo no ha presentado "ninguna prueba convincente ni seria" sobre los presuntos hechos.

En este sentido, ha asegurado que Alemania ha "inventado un pretexto" para actuar contra Rusia. "Moscú responderá a todas las decisiones antirrusas", ha reiterado, agregando que Berlín está "manchada" por su participación en la guerra de Ucrania y en "atentados terroristas contra civiles".

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha señalado este mismo martes a Moscú como responsable de un "ataque fallido" contra el aeropuerto, enmarcando el incidente como parte de las "acciones híbridas" llevadas a cabo por las autoridades rusas contra países europeos y no como un "hecho aislado".

Por su parte, el titular de Exteriores, Johann Wadephul, ha anunciado en represalia que el Gobierno cerrará el Consulado General de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre, rescindirá su contrato con la Casa Rusa en la capital, Berlín, y convocará en protesta al embajador ruso.