Rusia intercepta en las últimas horas siete drones lanzados por Ucrania contra Moscú

Archivo - Una señal de "Zona prohibida para drones" cerca del Kremlin en Moscú, Rusia (archivo) - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado la interceptación durante las últimas horas de siete drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra la capital, Moscú, sin facilitar por ahora informaciones sobre víctimas o daños materiales.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha afirmado que los aparatos han sido derribados durante la noche del jueves y la mañana del viernes. "Los equipos de emergencia están trabajando en el lugar de los impactos (de los restos de los drones)", ha sostenido, sin que Kiev haya dado detalles sobre estos ataques.

El Ministerio de Defensa ruso había indicado en un mensaje publicado previamente que los sistemas de defensa aérea habían derribado cerca de 65 drones ucranianos durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, incluidos siete sobre territorio de la región de Moscú.

Así, ha destacado que 20 aparatos han sido destruidos en Samara, a los que se suman ocho en Vorónezh y Saratov, respectivamente, seis en Riazán, seis en Rostov, tres en Tula, dos en Bélgorod y uno en Kursk, Kaluga, Penza y Tambov, igualmente sin datos sobre posibles víctimas o daños.