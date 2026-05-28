Rusia y Kazajistán firman un acuerdo para construir la primera central nuclear en suelo kazajo

Los presidentes de Rusia y Kazajistán, Vladimir Putin y Kasim Yomart Tokayev, respectivamente. - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Rusia y Kazajistán, Vladimir Putin y Kasim Yomart Tokayev, respectivamente, han acordado este jueves construir la primera central nuclear en suelo kazajo, una medida con la que buscan consolidar su cooperación en materia energética.

Durante la visita de Estado de Putin a Kazajistán, que finalizará este viernes, las partes han fijado los "principios básicos" y los "términos" de dicha cooperación para sacar adelante el proyecto de construcción de la planta, tal y como se desprende de los documentos firmados por las partes en Astaná, la capital kazaja, según informaciones recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.

Putin ha destacado así la creación de una "gran industria de energía pacífica" en Kazajistán, país con el que también ha acordado ampliar su cooperación en el sector petrolero. El mandatario ruso ha calificado las conversaciones con Tokayev de "productivas" ahora que los lazos entre las partes se encuentran inmersos en una etapa de "crecimiento" basado en "la igualdad y el respeto mutuo".

"Las relaciones ruso-kazajas están en ascenso y evolucionan dinámicamente", ha aseverado, antes de destacar que existe una relación de buena vecindad y una cooperación en "todos los ámbitos". "Se están realizando siete proyectos conjuntos de inversión", ha añadido.

Además, ha hecho hincapié en el hecho de que ambos países comparten "posturas" en relación con cuestiones internacionales de gran prioridad y frente a organizaciones multilaterales como la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Comunidad de Estados Independientes, la Organización de Cooperación de Shanghái, el grupo BRICS y la ONU, entre otras.

Putin ha expresado a su vez que las partes contribuyen "significativamente" al fortalecimiento de su asociación estratégica, "basada en siglos de amistad, convivencia y respeto mutuo entre los pueblos".

Por su parte, el presidente de Kazajistán ha afirmado que es imposible resolver asuntos internacionales "sin la participación de Rusia" y ha dado las gracias a Putin por su "apoyo" para construir la central. "No creo que sea necesario insistir en la importancia estratégica del acuerdo para la construcción de una central nuclear, pues es evidente para todos", ha aseverado, según ha recogido el diario 'Kazajstanskaya Pravda'.

"Somos amigos, hermanos. Compartimos mucho, incluyendo un rico pasado histórico, tradiciones culturales y una mentalidad similar. Lo analizamos en detalle ayer durante nuestra reunión informal, rememorando nuestra historia. Creo que esta reunión también reviste gran importancia para Rusia. Trabajaremos para promover los intereses fundamentales de nuestros pueblos. Y ellos están interesados en que nuestros países convivan en amistad y cooperación. Todos necesitamos la paz para seguir desarrollándonos", ha declarado.