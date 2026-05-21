Rusia niega que cientos de sus militares fueran entrenados en China antes de su despliegue en Ucrania

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov (archivo) - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han negado este jueves que cientos de sus militares fueran entrenados en secreto por las Fuerzas Armadas de China antes de su despliegue en Ucrania, tal y como se desprende de una serie de documentos de agencias de Inteligencia de varios países europeos a los que a tenido acceso la agencia de noticias Reuters.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado durante una rueda de prensa que no hay comentarios sobre este asunto, pero ha afirmado que "los medios de comunicación en Europa y Estados Unidos están publicando una gran cantidad de información falsa", según ha recogido la agencia rusa TASS.

"Este es el problema al que hacemos frente. Tenemos que ser cuidadosos cuando lidiamos con este tipo de información falsa", ha aseverado Peskov, que ha rechazado que China haya entrenado a unos 200 soldados rusos a lo largo de 2025, algunos de los cuales habrían sido posteriormente enviados al frente en territorio ucraniano.

Las informaciones de Inteligencia apuntaban a que estas labores de entrenamiento respondían supuestamente a un acuerdo firmado en julio de ese mismo año entre los gobiernos de Rusia y China y que sostenía que las instalaciones de entrenamiento se encontraban en Pekín, la capital, y Nankín, situada al sur, cerca de Shanghái.