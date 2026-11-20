Una bandera rusa, en una imagen de archivo. - Мелехов Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Embajada rusa en Viena ha negado la implicación de Moscú en el ataque de este jueves que dañó el edificio de la sede diplomática austriaca en Kiev, en donde también, en otro incidente separado, otro dron impactó cerca de la que Países Bajos tiene en la capital ucraniana, a unos tres kilómetros la una de la otra.

"Rusia nunca ha utilizado ni utiliza armas contra objetivos civiles en Ucrania, especialmente contra misiones diplomáticas", ha manifestado la Embajada de Rusia en Viena, afeando a las autoridades de ese país por acusar a Moscú de los hechos.

No obstante, también ha reiterado que el personal diplomático extranjero que permanece en Ucrania a medida que continúa la guerra son conscientes del peligro que conlleva por lo que "toda la responsabilidad por cualquier posible consecuencia negativa recae enteramente en Austria", en este caso.

Las autoridades de Países Bajos y Austria denunciaron el jueves que sus respectivas embajadas en Kiev resultaron dañadas como consecuencia del impacto de un proyectil en las inmediaciones, unos incidentes de los que Ucrania se apresuró a responsabilizar a Rusia.

El embajador ruso en La Haya, Vladimir Tarabrin, ha sido convocado este viernes en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos, donde ha sido interpelado por los daños que la Embajada neerlandesa sufrió en la víspera.

El diplomático ha lamentado lo ocurrido y ha subrayado el compromiso de Moscú con la seguridad de las misiones diplomáticas extranjeras. Sin embargo, ha señalado que su país seguirá adelante "de manera consecuente" con sus operaciones en Kiev contra instalaciones militares y de la industria bélica ucranianas.

Asimismo, ha subrayado que Moscú ha venido advirtiendo de manera reiterada a las misiones diplomáticas extranjeras sobre los peligros que conlleva actualmente seguir en Kiev y de la necesidad de evacuar a su personal.