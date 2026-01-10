Rusia niega toda relación con el ataque contra la Embajada de Qatar en Kiev, que achaca a un error ucraniano

Imagen de archivo del ataque ruso en Kiev a 9 de enero de 2026 - Europa Press/Contacto/Yulia Ovsiannikova

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha negado que la Embajada de Qatar en Kiev fuera un objetivo deliberado de su gran ataque de la pasada madrugada del viernes contra la capital de Ucrania y asegura que los daños de impacto registrados por la misión diplomática se debieron en realidad a un error de la defensa aérea ucraniana.

"Las misiones diplomáticas nunca han sido blanco de ataques de las Fuerzas Armadas rusas", ha hecho saber el Ministerio de Asuntos Exteriores en su cuenta de Telegram.

Dado que, según el Ministerio, "no existen objetivos militares ni de otro tipo en las inmediaciones de la misión diplomática qatarí", los daños en el edificio de la Embajada se debieron a un fallo del sistema de defensa aérea ucraniano.

"Rusia considera al Estado de Qatar un Estado amigo y un socio prioritario", concluye el Ministerio de Exteriores ruso.

El ataque ruso dejó al menos cuatro muertos y 20 heridos y se caracterizó por el uso, por segunda vez desde el estallido de la guerra en febrero de 2022, del misil de tipo 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares.

Moscú caracterizó en su momento el ataque como "una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra el presidente de la Federación Rusa (Vladimir Putin) en la región de Nóvgorod, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025", un suceso que Ucrania dice que no tuvo lugar y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda.