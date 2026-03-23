Rusia pide un acuerdo "político y diplomático" para poner fin a la guerra en Irán tras la última amenaza de Trump

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en octubre de 2025 (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha reclamado este lunes un acuerdo "político y diplomático" para poner fin a la guerra en Irán tras la última amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado dijo que ordenaría la destrucción de centrales eléctricas iraníes si no reabre totalmente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha resaltado que "la situación debería haber pasado ya a un acuerdo político y diplomático", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha subrayado que esta vía "es la única forma de contribuir de forma efectiva a desactivar una situación catastróficamente tensa en Oriente Próximo", sumido en un conflicto a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos --incluidos 210 niños--, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3.000 los fallecidos.