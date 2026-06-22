Rusia prepara 350 centros electorales en el exterior para las legislativas en las que votará el este de Ucrania

Maria Zajarova, portavoz de Exteriores de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Demianchuk

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha informado de que instalará unos 350 centros de votación en el exterior para votar en las próximas elecciones legislativas del 20 de septiembre de este año, unos comicios en los que por primera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania, participaran electores de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

La portavoz de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, ha explicado que se van a habilitar estos centros en aquellos países con los que Rusia mantenga relaciones diplomáticas y sus embajadas se encuentren funcionando, en un momento actual en el que muchos Estados han reducido sus contactos con Moscú al mínimo debido a la guerra de Ucrania.

"En total, serán 350 colegios, pero la cifra exacta se conocerá a principios de septiembre", ha contado Zajarova, en declaraciones a las agencias rusas de noticias, mientras se baraja la posibilidad de establecer algunos de estos centros de votación en los destinos turísticos más populares entre los rusos.

El próximo 20 de septiembre, Rusia celebra elecciones parlamentarias para renovar la Duma de Estado, la Cámara Baja de la Asamblea Federal bicameral, que podrían prolongarse durante varios días.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido hace unos días que estos comicios "se desarrollarán en condiciones difíciles", en un contexto en el que los "adversarios, especialmente extranjeros, intentarán aprovechar cualquier oportunidad para dividir y desestabilizar la sociedad rusa".

En esta elecciones, por primera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, los territorios ocupados durante el conflicto podrán también participar, lo que traerá consigo ciertos interrogantes acerca de la validez de los resultados en estas regiones, que para la comunidad internacional continúan bajo autoridad ucraniana.

En septiembre de 2022, apenas unos meses después del comienzo de esta parte de la guerra --el conflicto territorial se remonta a 2014 con la anexión rusa de Crimea--, Moscú celebró un referéndum en estas cuatro provincias, cuyos resultados a favor de la adhesión a Rusia no fueron reconocidos internacionalmente.