Rusia prohíbe la entrada al país a altos cargos de empresas militares de Reino Unido por el apoyo a Ucrania

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Kremlin. - Синицын Михаил / Zuma Press / Europa Press
MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades rusas han prohibido la entrada al país a altos cargos de empresas británicas de defensa, en medio de las críticas de Moscú por el suministro armamentístico de Londres a Ucrania.
En concreto, el Ministerio de Exteriores ruso ha incluido en su 'lista negra' a siete ciudadanos británicos, responsables de empresas del sector militar, incluidos tres cargos de Rotron Aerospace, Alex Head, Kev Oliver y George Zambellas.
También han sido sancionados Robert Gascoyne, director ejecutivo de MGI Engineering, Neil Appleton, director ejecutivo del fabricante de drones Malloy Aeronautics, además de Paul Webb, director y cofundador del fabricante de drones de reconocimiento Tekever UK y Julian Cracknell, director de tecnología e información de BAE Systems.
Moscú justifica este paso en respuesta "a la política hostil y antirrusa de Londres, que incluye un intensificado esfuerzo por inundar de armas a la camarilla neonazi" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
"Estas empresas suministran al régimen de Kiev armas y tecnologías militares que se utilizan para lanzar ataques en el interior de Rusia", ha incidido, reiterando que el suministro de misiles y drones tiene como fin último "infligir el máximo daño" a Rusia.
El Ministerio de Exteriores ruso ha denunciado el "enfoque puramente explotador y oportunista" de Londres respecto a Ucrania, reiterando que busca generar beneficios para las empresas privadas británicas y sus grupos de presión, al tiempo que critica que el Partido Laborista tiene, a su juicio, una "obsesión rusófoba" que "difiere poco de la de sus predecesores conservadores".
La ayuda militar de Reino Unido a Ucrania ha sido objeto de protestas por parte de Moscú que acusa a Londres de buscar la "confrontación" y "prolongar el conflicto" desatado por la invasión rusa del país, iniciada en febrero de 2022.