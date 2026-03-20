Rusia protesta ante el embajador de Israel por el ataque contra dos periodistas de la cadena rusa RT en Líbano

Archivo - Imagen de archivo de una columna de humo tras un ataque de Israel contra el sur de Beirut, la capital de Líbano. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han convocado este viernes al embajador de Israel en el país, Oded Yosef, por el ataque perpetrado la víspera por las fuerzas israelíes contra dos periodistas de la cadena de televisión rusa RT en el marco de la ofensiva puesta en marcha contra Líbano a pesar del alto el fuego.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que Moscú ha protestado ante el diplomático israelí, al que ha trasladado en una reunión que ha durado aproximadamente media hora su preocupación por la "tensa situación política y militar en la región de Oriente Próximo".

"Hemos presentado una protesta por el ataque contra los miembros de RT, que resultaron heridos por un ataque con misil de la Fuerza Aérea de Israel en el sur de Líbano". "Pedimos una investigación exhaustiva sobre lo sucedido y que se eviten prácticas similares de cara al futuro", ha apuntado.

El jueves, la propia cadena informó de que el periodista británico Steve Sweeney y el camarógrafo A. Riede resultaron heridos cuando se encontraban realizando una cobertura en el sur de Líbano. Los dos periodistas fueron trasladados a un hospital de la zona y se encuentran recibiendo tratamiento médico tras verse alcanzados por la metralla.

El suceso tuvo lugar a poca distancia de la base militar situada en el sur de Líbano, objetivo de la ofensiva puesta en marcha recientemente por Israel en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia Hezbolá en respuesta a la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.