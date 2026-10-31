Rusia recibe información de EEUU sobre un intento de atentado en Moscú

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha informado de que ha recibido información de las autoridades estadounidenses sobre los preparativos para perpetrar un "atentado terrorista" en Moscú.

"Hemos recibido información de los americanos sobre la preparación de un atentado terrorista en Moscú a través de un canal de socios. El departamento ha informado y se están adoptando las medidas apropiadas", ha explicado el FSB, citado por la agencia de noticias rusa TASS.

La Embajada estadounidense en Moscú ha dado más información sobre una "amenaza creíble" en el Museo Tsarítsino que podría provocar "una gran cantidad de víctimas". "El Gobierno de Estados Unidos está coordinándose con las autoridades rusas pertinentes para una respuesta", ha apuntado.

El mensaje, publicado en redes sociales, insta a los estadounidenses a evitar el Palacio de Tsarítsino, la zona circundante y "evitar las aglomeraciones".

Los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, anunciaran a principios de mes un acuerdo para retomar los envíos de diésel al menos hasta abril de 2027 para descontento de Ucrania.

Con este controvertido acuerdo en vísperas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, Trump pretende frenar el alza del precio del diésel, y con ello reducir la inflación, que ha venido afectando directamente a sectores clave entre su electorado como el del transporte, la agricultura y la ganadería.