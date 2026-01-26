Rusia reitera que financiar la Junta de Paz para Gaza con sus activos congelados "abre nuevos horizontes"

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Mikhail Sinitsyn

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha defendido este lunes que su propuesta de destinar mil millones de dólares de sus activos congelados para financiar la Junta de Paz para Gaza ideada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "abre, sin duda, nuevos horizontes para la cooperación".

La propuesta de utilizar los fondos rusos congelados en Estados Unidos fue lanzada la semana pasada por el presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechando una visita oficial a Moscú del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha destacado que la idea ya fue considerada como "interesante" por el propio presidente Trump, si bien "por ahora no ha habido ninguna reacción" más sobre este asunto, recoge a la agencia TASS.

Peskov ya señaló la semana pasada que cerca de 5.000 millones de dólares (unos 4.200 millones de euros) permanecían congelados en Estados Unidos por orden de la anterior administración de Joe Biden, en represalia por la invasión de Ucrania.

La Junta de Paz para Gaza fue anunciada al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino tras los cruentos ataques de Israel, que han dejado ya cerca de 72.000 muertos desde octubre de 2023.

Esta iniciativa, de carácter supervisor y bajo el liderazgo de Trump, estará integrada por un comité tecnócrata y jefes de Estado de todo el mundo, algunos de los cuales han aceptado ya la invitación. El objetivo es abordar el conflicto en Gaza y utilizar este mismo formato para tratar otros conflictos en el futuro.

Sin embargo, la comunidad internacional ha recibido con escepticismo la iniciativa del presidente de Estados Unidos ante la posibilidad de que sirva para perjudicar la labor de Naciones Unidas.