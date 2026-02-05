Rusia señala "avances positivos" en las negociaciones con Ucrania y EEUU en Abu Dabi

La delegación rusa en las negociaciones tripartitas en Emiratos Árabes Unidos. - Europa Press/Contacto/The Uae Ministry Of Foreign

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha señalado este jueves que se han producido "avances positivos" en el marco de la segunda jornada de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos celebrada en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El asesor presidencial ruso, Kirill Dimitriev, ha afirmado que se han producido progresos y "avances positivos" en el seno de las negociaciones, informa la agencia estatal rusa TASS, al tiempo que ha cargado contra los "belicistas en Europa y Reino Unido que tratan de frustrar" las negociaciones.

A su vez, en el marco de las conversaciones para reiniciar la cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos, ha indicado que los trabajos "avanzan positivamente".

De lado de Ucrania, el presidente, Volodimir Zelenski, ha valorado que las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos "hablaron de todo" y ha señalado que las partes pactaron mantener otro encuentro "en un futuro próximo".

"Es importante que el proceso esté en marcha, queremos resultados rápidos. Si hay una próxima reunión, hay una oportunidad de continuar el diálogo, lo que, desde luego, queremos que lleve al fin de la guerra", ha zanjado el mandatario ucraniano.