Rusia supera los 130.000 muertos por coronavirus tras notificar cerca de 550 durante el último día

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han notificado este martes cerca de 550 muertos por coronavirus durante el último día, con lo que el país euroasiático supera la barrera de los 130.000 fallecidos en el marco de la pandemia.

El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 16.715 casos y 546 decesos, lo que eleva los totales a 5.350.919 y 130.347, respectivamente.

La capital del país, Moscú, figura un día más como la ciudad con más contagios y fallecidos, con 6.555 y 86, respectivamente, mientras que la cifra de personas recuperadas de la COVID-19 asciende a 4.889.450, incluidas 11.117 altas durante el último día.

Por su parte, la Oficina Nacional de Protección al Consumidor (Rospotrebnadzor) ha resaltado que en estos momentos hay más de 631.000 personas bajo observación como casos sospechosos de coronavirus, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

El país ha sido escenario durante los últimos días de un repunte de los contagios que ha afectado principalmente a Moscú y que ha llevado a las autoridades de la capital a reimponer algunas restricciones para intentar contener la propagación del virus.

Así, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, anunció el viernes la decisión de reducir a mil el aforo en los espectáculos públicos. "No quería hacerlo, pero no me queda otra. A partir de hoy limitaremos a mil personas el aforo en los espectáculos", recalcó.

Sobianin desveló además que se prorroga hasta el 29 de junio el cierre de los restaurantes en centros comerciales, mientras que entre las 23.00 y las 6.00 horas (hora local) los bares y restaurantes de la capital sólo podrán servir comida para llevar o a domicilio.