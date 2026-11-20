El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, en una fotografía de archivo - Рюмин Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han tildado este viernes de "inaceptable" cualquier fórmula "creativa" que derive en que Ucrania obtenga al menos el estatus de "cuasi miembro" de la OTAN como parte de las propuestas para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión del país firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Quiero decir que incluso encontrar una fórmula para una cuasi membresía para Kiev en la búsqueda de algún tipo de solución creativa en este área, por así decirlo, es algo inaceptable para nosotros", ha señalado el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, quien ha agregado que Moscú abordará las garantías de seguridad "en términos de garantizar la seguridad del país", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"De eso es de lo que estamos hablando", ha subrayado, antes de insistir en que, una vez que se cumpla esta demanda de Moscú, "el asunto de las garantías de seguridad podrá abordarse de una forma u otra". Sin embargo, ha reiterado que "sin prejuzgar ninguna decisión en este campo" y estando abiertos a un "diálogo", este no puede abordar la adhesión de Ucrania a la OTAN, de ninguna forma. "Reitero: se trata de una opción absolutamente inaceptable", ha argumentado.

Riabkov ha recalcado además que Rusia "no ve una diferencia significativa entre la OTAN y la Unión Europea (UE)" debido al "posicionamiento cada vez más agresivo de este bloque en la arena internacional, su marcado rumbo antirruso, sus pretensiones de desempeñar un papel independiente relevante en materia de defensa y seguridad, y la continua militarización tanto de la UE como de países concretos".

"Por consiguiente, consideramos que todo ello requiere, por igual, una solución fundamentada en bases que garanticen nuestra seguridad", ha manifestado, en referencia a una posible entrada de Ucrania en el bloque europeo. "Esta postura constituye el eje del enfoque que estamos desarrollando en nuestros contactos con la UE y la OTAN, incluso en un formato trilateral", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha hecho hincapié en que Moscú "no tiene intención alguna de atacar a los Estados de la OTAN", en un contexto marcado, a su juicio, por los preparativos de la Alianza Atlántica para un enfrentamiento armado con Moscú en los próximos años. Así, ha defendido la voluntad de Rusia de mantener unas relaciones pacíficas con los países de su entorno. "Queremos vivir en paz y armonía con nuestros vecinos", ha sostenido.

Las declaraciones desde Moscú llegan en medio de las últimas conversaciones en torno a una posible salida diplomática a la guerra, incluidas demandas por parte de Ucrania sobre garantías de seguridad o incluso un posible régimen comparable al artículo 5 de la OTAN, por el que los aliados ucranianos responderían a cualquier nuevo ataque por parte de las fuerzas de Rusia.