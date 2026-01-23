Rusia, Ucrania y EEUU inician una nueva ronda de negociaciones en Abu Dabi para discutir la paz

Archivo - Bandera de Ucrania - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos han iniciado este viernes una nueva ronda de conversaciones en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, para discutir un plan de paz estadounidense que ponga fin a la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra territorio ucraniano en febrero de 2022.

"Las conversaciones, que han comenzado hoy en Abu Dabi y se prolongarán durante dos días, forman parte de los esfuerzos para promover el diálogo y encontrar soluciones políticas a la crisis", ha señalado el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado.

La cartera ministerial ha subrayado que el país "mantiene sólidas alianzas con las tres partes, lo que le permite "desempeñar un papel creíble como anfitrión" en el diálogo, que espera que contribuya a "dar pasos hacia el fin de una crisis que se ha prolongado durante casi cuatro años y ha causado un inmenso sufrimiento humano".

"Emiratos ha mediado con éxito en 17 intercambios de prisioneros entre Rusia y Ucrania, que han resultado en la liberación de 4.641 prisioneros. Esto refleja la profunda relación de Emiratos con ambos países y subraya su papel como mediador de confianza en el apoyo a soluciones diplomáticas y humanitarias", ha señalado.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que las conversaciones se centrarán en cuestiones territoriales. El secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, lidera el equipo negociador ucraniano, mientras que del lado ruso estarán presentes el asesor del presidente Yuri Ushakov y el enviado especial para Inversiones y Cooperación Económica, Kirill Dimitriev.