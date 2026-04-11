Rusia y Ucrania intercambian 175 militares y siete civiles por cada parte

Archivo - Militares ucranianos liberados por Rusia el 6 de marzo de 2026 dentro de un acuerdo de intercambio (archivo) - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia y de Ucrania han informado este sábado de un nuevo intercambio de prisioneros por el que han sido liberados 175 militares de cada bando y siete civiles, 364 personas en total, un anuncio que se produce apenas dos horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego por la Pascua ortodoxa.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado la entrega de los 175 militares y de siete civiles que estaban apresados por las fuerzas rusas.

"Nuestra gente vuelve a casa. 175 militares. Soldados de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, guardias fronterizos. Solados rasos, sargentos y oficiales. Y siete civiles", ha publicado Zelenski en redes sociales.

Zelenski ha destacado que los ucranianos han combatido en frentes como Mariúpol, la central nuclear de Chernóbil, Donetsk, Lugansk, Jarkov, Jersón, Zaporiyia, Sumi, Kiev y Kursk. "Algunos están heridos. La mayoría están presos desde 2022. Y finalmente están en casa", ha destacado Zelenski antes de dar las gracias a las unidades ucranianas que "rellenan nuestro fondo de intercambio" y acercan así "que vuelva nuestra gente".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el intercambio y que los militares rusos están ya en Bielorrusia, "donde están recibiendo la ayuda psicológica y médica necesaria".

Igualmente han sido liberados siete personas originarias de Kursk en el marco de un proceso que ha sido logrado gracias a la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Los siete fueron apresados en la incursión táctica ucraniana en Kursk, en agosto de 2024.

Por otra parte, Moscú ha informado de que efectivos militares rusos han tomado la localidad de Miropolskoye, en la región de Sumi, en un avance atribuido al 15º Regimiento Acorazado.

Está previsto que el alto el fuego comience a las 16.00 horas de Kiev y Moscú (15.00 horas en la España peninsular) de este sábado, 11 de abril, y que concluya a última hora del domingo, 12 de abril.

Rusia y Ucrania han llevado a cabo nuevos ataques con drones antes del alto el fuego previsto para la Pascua ortodoxa, con al menos dos muertos en Odesa, a orillas del Mar Negro, según informaron las autoridades el sábado. Las dos personas fallecidas eran una mujer de 38 años y un hombre de 32, según la Fiscalía ucraniana.

En Sumi, en el noreste de Ucrania, las autoridades municipales han informado de al menos 17 heridos en ataques rusos, así como daños en edificios residenciales, una guardería y numerosos vehículos. La defensa aérea de Ucrania informó de un total de 160 ataques con drones rusos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado esta mañana de que había derribado 99 drones ucranianos, sin dar detalles sobre los impactos ni los daños.

Las autoridades de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron que los restos de un dron derribado provocaron un incendio en las instalaciones de una empresa petrolera en la ciudad de Krymsk. El incendio fue extinguido.