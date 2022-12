Rusia zanja que no hay "plan de paz" con Ucrania si no aceptan la nueva realidad de las regiones anexionadas

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha subrayado este miércoles que no hay "plan de paz" alguno con Ucrania si no tiene en cuenta el actual estatus de las cuatro regiones ucranianas anexionadas recientemente tras la celebración de unas dudosas consultas populares que no han sido reconocidas más allá de Moscú y Minsk.

Las palabras de Peskov son en respuesta a unas declaraciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre un proyecto de paz que pretende presentar en febrero en el seno de Naciones Unidas.

En ese sentido, Peskov ha señalado que "para empezar, hasta el momento, no existe un 'plan de paz' ucraniano de ningún tipo" y que no será posible "si no se tiene en cuenta la nueva realidad" de las cuatro regiones --Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Donetsk-- que han acabado "uniéndose a Rusia".

"Cualquier plan que no tenga en cuenta estas particularidades no puede pretender ser un plan de paz", ha zanjado el jefe de prensa del presidente ruso, Vladimir Putin, en relación a una cuestión que desde Kiev ya han señalado que no asumirán bajo ninguna circunstancia, informa la agencia TASS.

Esta semana, Zelenski contó que entre las cuestiones que había abordado con su par estadounidense, Joe Biden, en su reciente visita a Washington fue una propuesta de Kiev para celebrar a finales de febrero una "cumbre de paz" en el seno de Naciones Unidas, pero sin la presencia de Rusia.