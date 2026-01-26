Rutte acordó con Trump una mayor presencia de la OTAN en el Ártico y disminuir la de China y Rusia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se dirige a la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y a la Comisión de Seguridad y Defensa (SEDE) del Parlamento Europeo en Bruselas. - NATO

BRUSELAS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha detallado este lunes que acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciar "dos líneas de trabajo" simultáneas sobre la seguridad en Groenlandia, una primera para que la OTAN asuma más responsabilidad en la defensa del Ártico, y otra para evitar que Rusia y China tengan mayor presencia en la isla perteneciente a Dinamarca.

Durante su intervención este lunes en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, el ex primer ministro neerlandés ha concretado qué asuntos negoció con el inquilino de la Casa Blanca para que este retirara su amenaza de aranceles a ocho países europeos por participar en maniobras militares en la isla del Ártico.

La reunión de la semana pasada, que fue "la antesala" de "muchas llamadas telefónicas", según Rutte, culminó con un acuerdo para establecer "dos ejes de trabajo de cara al futuro", aunque solo en uno de ellos estará presente la propia Alianza Atlántica.

Se trata de un compromiso para que la OTAN asuma "más responsabilidad en la defensa del Ártico", dado que hay ocho países en la región, siete miembros de la alianza, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca o Islandia, y un octavo que es Rusia.

"Así que un eje de trabajo será ver cómo, de la mejor manera colectiva, podemos evitar que los rusos y los chinos obtengan más acceso al Ártico, convirtiéndose también en un adversario más militar allí, y cómo evitar que consigan acceso a la economía allí", ha afirmado.

CONVERSACIONES ENTRE EEUU, DINAMARCA Y GROENLANDIA

El segundo eje de trabajo, ha detallado Rutte, es continuar las conversaciones a tres bandas iniciadas en Washington hace dos semanas entre los ministros de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el vicepresidente estadounidense JD Vance.

Sin profundizar en qué hablarán en ese diálogo, Rutte ha apuntado a que de su reunión con Trump salieron "al menos dos cuestiones que abordar": "La primera es Rusia, la segunda es China. Cómo evitar que estos dos países obtengan acceso en un sentido militar o en un sentido económico".

Con todo, el secretario general de la OTAN ha indicado que él no estará involucrado en esa línea de trabajo ya que "corresponde a los daneses, a Groenlandia y a Estados Unidos hacerlo".