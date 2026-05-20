Rutte califica de "totalmente ridícula" la acusación de Rusia de que Ucrania prepara ataques desde Letonia

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - -/NATO/dpa - Archivo

BRUSELAS, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha calificado este miércoles como "totalmente ridícula" la acusación del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) de que Ucrania estaría preparando "ataques terroristas" desde Letonia para provocar una escalada del conflicto con Moscú.

"Esa acusación rusa es totalmente ridícula. Totalmente ridícula, y Rusia lo sabe", ha afirmado el jefe de la Alianza Atlántica al ser preguntado en una rueda de prensa desde Bruselas sobre las advertencias del Kremlin de que Kiev está preparando el lanzamiento de drones desde los Estados Bálticos para alcanzar sus objetivos en Rusia en menos tiempo.

En la víspera de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza que tendrá lugar este jueves y viernes en Helsingborg (Suecia), Rutte también se ha referido al derribo este martes de un dron ucraniano que fue interceptado en el espacio aéreo de Estonia, esgrimiendo que la entrada involuntaria de estos dispositivos en Estados miembro de la OTAN son culpa de la invasión rusa de Ucrania.

"Si los drones proceden de Ucrania, no están ahí porque Ucrania quisiera enviar un dron a Letonia, Lituania o Estonia. Están ahí por el ataque a gran escala temerario e ilegal de Rusia en 2022, que comenzó en 2022 tras, por supuesto, lo que hizo en Crimea en 2014 contra Ucrania. Por eso está ocurriendo esto", ha justificado.

Rutte ha indicado que la Alianza Atlántica, no obstante, está preparada para ese tipo de situaciones y que por eso un caza F-16 de la misión de vigilancia aérea del Báltico que lidera la OTAN, perteneciente a Lituania, derribó un dron ucraniano sobre el espacio aéreo estonio.

En este sentido, ha animado a aprender "todas las lecciones" de Ucrania en el derribo de drones durante la guerra con Rusia, incorporando "ese conocimiento en los sistema, modelos y enfoques" a los Estados miembro de la Alianza.