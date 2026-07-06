Rutte celebra que los aliados europeos y Canadá "ya rozan el 4%" de su PIB en gasto en defensa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una rueda de prensa en la víspera de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

Anuncia contratos por "decenas de miles de millones" para dotar de armamento a la OTAN

ANKARA, 6 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado este lunes que los aliados europeos y Canadá han logrado un "progreso transformacional" en materia de gasto en defensa un año después de la cumbre de La Haya, donde los aliados comprometieron a invertir el 5% del PIB en defensa de aquí a 2035, asegurando que ya invierten "alrededor del 4% de su PIB en defensa y seguridad".

En una rueda de prensa desde Ankara, la capital de Turquía, en la víspera de la cumbre de la OTAN que reunirá a los líderes de la Alianza los días 7 y 8 de julio, Rutte ha destacado que los Estados miembro han asumido "el compromiso histórico" de fortalecer la Alianza y les ha instado a presentar planes "claros, concretos y creíbles" sobre cómo plantean alcanzar la meta del 5%, si bien ya ha aplaudido los logros alcanzados por el momento.

"Dentro de un proyecto a 10 años, vemos que los aliados europeos y Canadá ya están invirtiendo alrededor del 4% de su PIB en defensa y seguridad. Esto incluye importantes aumentos en las inversiones de los aliados en gasto militar puro así como en sus inversiones relacionadas con defensa y seguridad", ha afirmado el jefe de la OTAN.

Rutte ha explicado que el año pasado los aliados europeos y Canadá gastaron "casi un 20% más" en gasto militar puro que el año anterior, y ha cifrado en 258.000 millones de dólares la inversión adicional conjunta entre 2025 y 2026. "La tendencia continúa. Vamos a necesitar más fuerzas, más recursos y una base industrial mucho más fuerte. Después de años de infrainversión, estamos produciendo capacidades reales", ha asegurado.

El secretario general de la OTAN ha subrayado que los aliados europeos y Canadá están "en una trayectoria" para equiparar su gasto en defensa con el de Estados Unidos, y ha destacado que también están asumiendo "más liderazgo" dentro de la estructura de mando y control de la OTAN, intensificando su papel en la defensa convencional y en el refuerzo de la disuasión a lo largo de todo el flanco oriental, desde la región báltica hasta el Ártico.

A ello se suma, según Rutte, el liderazgo europeo en el apoyo a Ucrania, algo que a su juicio es "evidencia de un cambio real de mentalidad". "Una Europa dentro de una OTAN más fuerte. La inversión está ahí. Y ahora tenemos que asegurarnos de que estamos traduciendo nuestro poderío económico en capacidades militares", ha sentenciado.

"MILES DE MILLONES" PARA ARMAMENTO

En otro orden de cosas, el también ex primer ministro de Países Bajos ha anunciado que la Alianza anunciará contratos por "decenas de miles de millones" de euros para adquirir el equipamiento necesario para reforzar la disuasión y la defensa aliadas, en vísperas de la cumbre de la organización que se celebra los días 7 y 8 de julio en la capital de Turquía, Ankara.

"Anunciaremos contratos por decenas de miles de millones que nos darán el equipo esencial que necesitamos para disuadir y defendernos", ha indicado Rutte en referencia al Foro de la Industria de Defensa de la OTAN que se celebrará este martes, antes de una cena que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 Estados miembro en el Palacio Presidencial de Turquía.

Rutte ha augurado que ese foro será la plataforma donde la Alianza mostrará cómo trabaja junto a la industria de defensa para pasar "de los planes de defensa a los drones" y "del dinero a los misiles y los interceptores", en un esfuerzo por superar la fragmentación de las industrias nacionales de defensa y reducir la burocracia.

El secretario general ha subrayado que esta inversión no solo mejorará la seguridad aliada, sino que también impulsará el crecimiento económico y sostendrá "cientos de miles de empleos" a ambos lados del Atlántico, al calor de la colaboración industrial entre Estados Unidos y Europa, "de Arkansas a Ankara".