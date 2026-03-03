Rutte destaca la contribución de España a la OTAN tras vetar a EEUU el uso de Morón y Rota para atacar a Irán

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta de Macedonia del Norte, Gordana Siljanovska-Davkova. - NATO

BRUSELAS, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha destacado el compromiso de España con la seguridad de la Alianza Atlántica después de que este lunes negara a Estados Unidos el uso de sus bases militares en Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para su ofensiva conjunta con Israel iniciada el sábado contra Irán.

Preguntado en una rueda de prensa desde Macedonia del Norte, tras mantener una reunión con su presidenta, Gordana Siljanovska-Davkova, sobre las reticencias de algunos Estados miembro de la OTAN como España a colaborar de algún modo en la ofensiva liderada por Washington en Oriente Próximo, Rutte ha puesto a nuestro país como ejemplo de compromiso con la OTAN.

"En lo que respecta a la logística, por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía, lleva ya diez años defendiendo el país y los intereses clave de Estados Unidos ubicados allí", ha afirmado, para después añadir que éste es un ejemplo de cómo "colectivamente como OTAN, también como aliados individuales", se ponen recursos a disposición de otros aliados cuando se considera oportuno.

Rutte, que no ha valorado en concreto la negativa de España a prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares que el país dirigido por Donald Trump mantiene en territorio español, ha destacado el "amplio apoyo" que percibe de los países europeos a la misión iniciada por Estados Unidos contra Teherán.

"He hablado por teléfono con muchos líderes (europeos) durante el fin de semana y también a principios de esta semana, y he percibido claramente que la eliminación de la capacidad nuclear, de la capacidad de misiles balísticos y también del (ayatolá Alí) Jamenei es algo que muchos de mis colegas en la OTAN aplauden", ha explicado.

EEUU NO HA PEDIDO LA PARTICIPACIÓN DE LA OTAN

En otro orden de cosas, Rutte ha asegurado que Washington no ha pedido a la Alianza Atlántica que se uniera en su ofensiva contra Irán, esgrimiendo que se trata "claramente" de una campaña liderada por Estados Unidos e Israel.

También se ha hecho eco de las amenazas de Francia, Alemania y Reino Unido, países miembro de la OTAN, de atacar "en origen" las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, en consonancia con los ataques iniciados por Estados Unidos el sábado.

"Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando apoyo clave de facilitación. Eso no significa formar parte de la campaña", ha valorado el también exprimer ministro de Países Bajos sobre las medidas anunciadas por estos tres países.

Dicho esto, Rutte ha vuelto a poner en valor la operación de la Casa Blanca alegando que "Irán está cerca" de hacerse con capacidad nuclear y con capacidad de misiles balísticos, "lo que supone una amenaza no solo para la región, para Oriente Próximo" sino también "una enorme amenaza" para Europa.

"Irán, como exportador de caos, ha sido responsable durante décadas de atentados terroristas e intentos de asesinato. Puedo hablar por experiencia propia en mi país, donde miembros de la diáspora iraní han estado bajo amenaza del régimen iraní. Y hablo aquí del régimen, no del pueblo iraní. El problema es el régimen", ha añadido para justificar su apoyo a los ataques contra Teherán.

Ante un posible contraataque de Irán, el secretario general de la Alianza ha advertido de que la OTAN defenderá "cada centímetro del territorio aliado", y que los mandos militares de la organización "trabajan día tras día en ello".