Rutte desvela conversaciones en la OTAN sobre el "inaceptable" bloqueo de Ormuz y augura "una solución"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, en la sede de la Alianza Atlántica. - OTAN

BRUSELAS 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha detallado conversaciones en el seno de la Alianza Atlántica sobre cómo abordar de "la mejor forma" el bloqueo del estrecho de Ormuz, esgrimiendo que es "inaceptable" que esta vía marítima "crucial para la economía mundial" esté cerrada, y augurando que los Estados miembro de la organización acabarán por encontrar "una solución".

"En mis contactos con aliados veo que están debatiendo intensamente entre ellos, con Estados Unidos y entre sí, (sobre) cuál es la mejor manera de abordar este enorme problema de seguridad (...) Confío en que los aliados, como siempre, harán todo lo posible para defender nuestros intereses comunes, como hacemos habitualmente. Encontraremos una solución", ha afirmado durante una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

Rutte ha sostenido que el estrecho de Ormuz, "un punto crucial para la economía mundial", no puede permanecer cerrado y "tiene que reabrirse lo antes posible". En su opinión, es "inaceptable" que una vía marítima "clave" esté cerrada, o que sea "tan difícil de usar" debido a "todas las amenazas actuales".

Sobre la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el jefe de la OTAN ha señalado que, en sus contactos con los países aliados, ha percibido que "todos" están de acuerdo en que es importante que Teherán no obtenga capacidad nuclear.

"Lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es degradar esa capacidad de Irán, y creo que eso es muy importante para la seguridad europea y para Oriente Próximo. También es vital para el propio Israel, porque un Irán nuclear habría supuesto potencialmente una amenaza directa para su futuro, pero también para todo Oriente Próximo y para Europa", ha concluido.