Rutte insta a la OTAN a asumir más carga en apoyo a Ucrania: "Solo seis países hacen el trabajo pesado"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - NATO

HELSINGBORG (SUECIA), 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS Iván Zambrano)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha hecho un llamamiento a los Estados miembro de la OTAN para que asuman una mayor carga de apoyo militar a Ucrania, lamentando que "solo seis o siete" de ellos "están haciendo el trabajo más pesado" para que Kiev pueda hacer frente a la invasión de Rusia.

En declaraciones a los medios este viernes antes de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica que tiene lugar en la ciudad sueca de Helsingborg, el jefe de la OTAN ha subrayado la necesidad de que la carga del apoyo a Ucrania entre los aliados, "sobre todo entre los europeos" se reparta más.

"Lo que quiero lograr es que la carga se reparta de manera más equitativa, que haya un mayor reparto de la carga, porque en este momento son solo seis o siete aliados son los que están haciendo el trabajo más pesado", ha sostenido, aunque sin detallar a qué países en concreto se refiere.

Ha puesto como ejemplo la llamada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa de Ucrania--, que está sirviendo para enviar "material crucial" como antimisiles balísticos para su defensa aérea.

En su opinión, "sería más justo" que dentro de la OTAN se pudiera ver que todos los aliados elevan su esfuerzo para ayudar a Kiev. Eso sí, ha celebrado que en cuanto al apoyo político, "no hay absolutamente ninguna discusión" porque todos ven la necesidad de ofrecer asistencia a Ucrania.

Las declaraciones de Rutte se enmarcan en su propuesta de que cada aliado destine el 0,25% de su PIB a Kiev, una medida que él mismo ha reconocido que "no obtendrá unanimidad" y por tanto no prosperará formalmente. Sin embargo, ha venido defendiendo su utilidad para "iniciar el debate" sobre un reparto más equitativo de la carga dentro de la Alianza.

Asimismo, el Grupo de Contacto para Ucrania se comprometió el pasado mes de febrero a movilizar 35.000 millones de dólares (30.000 millones de euros) para financiar nueva ayuda militar para Kiev durante este año, con la idea de seguir incrementando "la presión sobre Rusia" para que este 2026 sea "el año en que termine esta guerra".

No obstante, esta alianza formada por más de 57 países no ha logrado aún dicha cifra, siendo países como Reino Unido o Alemania los que más han dinero han aportado a Kiev.