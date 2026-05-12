Rutte se muestra "extremadamente optimista" con el futuro de la OTAN pese a las amenazas de Trump de abandonar la Alianz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llega al aeropuerto de Podgorica, donde es recibido por Dragan Krapović, ministro de Defensa de Montenegro. - NATO

BRUSELAS 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha mostrado este martes "extremadamente optimista" con el futuro de la Alianza Atlántica pese a las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a su país de la organización o de expulsar a otros que se niegan a subir el gasto en defensa como España.

Preguntado en una rueda de prensa durante una visita al primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, sobre cómo ve el futuro de la OTAN después de que la Casa Blanca haya cuestionado el nivel de compromiso estadounidense con la Alianza, Rutte le ha restado importancia asegurando que, sin Trump, el resto de países no habría elevado su gasto en defensa.

"En cuanto al futuro de la OTAN, soy extremadamente optimista. Y lo soy a causa del presidente Trump. Porque miren lo que ocurrió el año pasado", ha indicado, señalando que en 2025 todos los Estados miembro, incluidas economías grandes como Canadá, España, Bélgica e Italia, elevaron el gasto en defensa hasta el 2% del sus respectivos PIB.

Para Rutte, "la reelección del presidente Trump jugó un papel muy importante en esto", ya que la OTAN en su conjunto también acordó en la última cumbre de La Haya "avanzar hacia el 5% del gasto en defensa, incluyendo un 3,5% destinado a defensa básica".

"Creo que se podría afirmar que la OTAN está extraordinariamente fuerte en este momento y que está poniendo en práctica todas las decisiones adoptadas en La Haya. Nos dirigimos hacia la Cumbre de Ankara (Turquía), que se centrará en gran medida en Ucrania, en mantenerla tan fuerte como sea posible, pero también en convertir este dinero en las capacidades críticas que necesitamos desarrollar", ha añadido.

Dicho esto, ha aseverado que la base industrial de defensa de la OTAN "es excelente", pero que "no produce suficiente, ni en Estados Unidos ni en Europa". "Es un problema común al que nos enfrentamos y en el que tenemos que trabajar conjuntamente con nuestras industrias de defensa a ambos lados del Atlántico", ha proseguido en su explicación.